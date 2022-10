Medico di Serravalle Scrivia scrive un libro sul diabete distribuito a Teheran

Serravalle Scrivia – Per spiegare ai piccoli pazienti cosa sia il diabete, il dottor Riccardo Lera (nella foto), pediatra di Serravalle Scrivia, ora in pensione ma per anni in servizio all’Ospedale Infantile di Alessandria, ha scritto una novella dal titolo “Storia di Celluletta e Fata Insulina”, tradotta in persiano, che sarà distribuita ai bambini dell’Iran. L’idea era venuta qualche anno fa quando il dottor Lera fu interpellato dal collega iraniano, in servizio a Roma, Ebrahimi Pirooz che che aveva avuto modo di leggere la bozza del libro di Lera scritto in collaborazione coi dottori Sandro Rigardo e Michela Trada, tutti in servizio ad Alessandria. Quell’opuscolo è finito nelle mani di quel medico iraniano che, un anno fa, in virtù della sua funzione didattica ed educativa nell’ambito della medicina pediatrica e della cura del diabete, ha chiesto di poterlo pubblicare in Iran. E così è stato. Il successo è arrivato subito e i bambini iraniani che sono affetti da diabete ora conoscono meglio la loro malattia per cui non fa più troppa paura.