L’alessandrino Riccardo Molinari in pole per la presidenza della Camera

Roma (Lorenzo Mancini) – I giochi sembrano fatti, poco il margine di dubbio: dopo Benito La Russa alla guida del Senato la nuova maggioranza di destra si appresta a indicare – e a eleggere – Riccardo Molinari (Lega) alla presidenza della Camera dei Deputati. Sono 43 i piemontesi con le valigie attesi oggi per il voto dagli scranni conquistati il 25 settembre e proprio Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, coordinatore piemontese, alessandrino, è il nome in pole per Montecitorio nella vigilia della chiamata al voto per eleggere i nuovi presidenti. Con lui, leale alleato e amico di Matteo Salvini, dopo gli anni di Luciano Violante (ma si parla di quasi trent’anni fa, nel 1996) e prima ancora di Oscar Luigi Scalfaro, la guida della Camera potrebbe tornare a un politico in arrivo dal Piemonte. Il primo di centrodestra.