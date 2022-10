Noi italiani, anche durante il fascismo e per quanto è stato possibile, siamo sempre stati vicini agli ebrei

di Andrea Guenna – Mio padre Alberto ha trascorso due anni della sua vita nel lager tedesco di Luckenwalde (settembre 1943- agosto 1945), a venti chilometri da Berlino, anticamera dei famigerati lager dei forni. Ha conosciuto Giovanni Guareschi poi trasferito a Leopoli, ma ha anche conosciuto un sacco di ebrei poi divenuti suoi grandi amici: Piemonte luminare di oncologia a Brescia, Brandi editore napoletano, Caldarola il padre dell’ex direttore dell’Unità, Mazzoleni chirurgo milanese. Sono tornati tutti a casa, per fortuna. Questo significa che il regime fascista, fino a prova contraria, non ha mai deportato nessun ebreo. È successo solo dopo l’otto settembre quando i tedeschi comandavano in Italia. Ma anche in quella circostanza le autorità militari italiane hanno consentito a molti ebrei di essere intruppati fra gli Internati Militari Italiani salvandosi la vita. A confermare il fatto che Mussolini, per quanto possibile, ha tentato in ogni modo di difendere gli ebrei, è stato proprio un, tale Israel Corrado Debenedetti (nella foto) che, in una conferenza del 13 dicembre 2016 a Ferrara, ha detto: “Mussolini ha salvato circa tremila ebrei perché ha costruito il campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia a Cosenza, al Sud. Se lo avesse fatto al Nord Italia, probabilmente quegli ebrei non si sarebbero salvati. Gli internati in quel campo di concentramento in Calabria furono poi liberati con l’arrivo delle truppe alleate”.

A soli sedici anni, nel novembre 1943, Israel Corrado Debenedetti ha ricordato quando fu incarcerato esclusivamente perché ebreo. “Mi trovavo in carcere in quella tragica notte – racconta Debenedetti- e quando ho visto che avevano portato via quattro persone tra cui l’ex senatore Arlotti, qualcuno disse che li stavano salvando, invece poi al mattino abbiamo saputo che invece erano stati condotti al macello. Io sono rimasto in carcere fino al 15 gennaio 1944 quando mi vennero concessi gli arresti domiciliari nella mia abitazione di via de Romei. A liberarmi secondo me ha contribuito molto mia nonna Emilia Tedeschi Vita Finzi, che andò a protestare vivacemente negli uffici della prefettura in Castello, dicendo che era una vergogna tenere incarcerato un ragazzo di 16 anni che non aveva fatto nulla. Evidentemente quella sortita ha fatto breccia nel cuore di qualcuno, visto che il mattino seguente mi hanno liberato. Ho passato poi gli ultimi mesi della guerra nel Ravennate, prima a Faenza e poi Brisighella”.

Alla fine del conflitto Israel Corrado Debenedetti si iscrive alla facoltà di chimica, ma dopo due anni, nel 1949, decide di partire con la moglie e andare in Israele.

Questa è una storia come tante che dimostra come la deportazione degli ebrei è stata in gran parte essenzialmente una deportazione di IMI (Internati Militari Italiani) confermato dal racconto di mio padre che era un deportato IMI, e in gran parte come deportazione interna. In ogni caso la storia emergente (quella che sta per essere finalmente scritta) dimostra che il fascismo non aveva nulla contro gli ebrei, anzi, molti ebrei erano fascisti come a Fiume che, nel 1940, dopo il promulgamento delle leggi razziali, continuò l’afflusso segreto degli ebrei profughi dall’Europa invasa. Questo afflusso prese proporzioni ampie dopo l’invasione nazifascista della Jugoslavia, che mise in pericolo gli ebrei stranieri rifugiati. Sorse lo Stato croato. Una parte del suo territorio fu occupato per motivi strategici dalla seconda armata italiana, ma le autorità locali dipendevano dal governo di Zagabria, che aveva adottato la politica razziale hitleriana, per cui si scatenò un’orrenda guerra contro gli ebrei. Questi cercavano allora salvezza attraverso quello che ormai era noto sotto il nome di “Canale di Fiume”. Il concorso dei soldati e degli ufficiali italiani della seconda armata in aiuto degli ebrei fu resa nota nella prima conferenza ebraica mondiale di Londra dell’agosto 1945. Risultò che altri 5.000 ebrei erano stati da essi posti in salvo. E sono almeno 8.000 gli ebrei salvati dagli italiani. Senza contare quelli messi in salvo dal prefetto Giorgio Perlasca (nella foto a lato) e di molti altri prefetti italiani.