Spaccata notturna nel negozio Ferrari: proseguono le indagini da parte dei Carabinieri

Alessandria – Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri per assicurare alla giustizia l’autore – o gli autori – della spaccata notturna avvenuta nella notte fra martedì 11 e mercoledì 12 ottobre verso le due. Si tratta dell’ennesima rapina nel centro storico stavolta ai danni dell’Outlet Ferrari di via Piacenza dove qualcuno ha infranto la porta a vetri ed è riuscito a portare via in pochi minuti la cassa che conteneva però solo pochi spiccioli. Il sistema di allarme ha allertato la vigilanza e subito dopo anche i Carabinieri, ai quali sono stati affidati gli accertamenti.