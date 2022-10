Affetto da Alzheimer per cambiare il catetere deve cambiare ospedale

Casale Monferrato – Che la sanità italiana fosse alla frutta è ormai noto a tutti, ma che si arrivasse a certi punti non ancora. Succede che un anziano affetto da Alzheimer per farsi cambiare il catetere durante la notte da Casale ha dovuto andare fino all’ospedale di Novi. Siamo arrivati al punto che per mingere in pace bisogna fare 50 chilometri, tanti sono da Casale a Novi. Mentre dall’Asl Al farfugliano qualcosa, non s’è fatta attendere la reazione del sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi che ha parlato di un “declassamento del reparto di urologia, fatto grave da annullare nel più breve tempo possibile. Chiederò – ha tuonato Riboldi – al direttore generale dell’Asl e all’assessore regionale di dimostrare che Casale è un centro importante per la sanità del territorio”. Una volta a militare per esprimere una difficoltà di difficile soluzione si diceva: “Te ne accorgerai nel mingere”. Evidentemente oggi il militare obbligatorio non si fa più in caserma ma all’ospedale, il luogo è diverso ma la sostanza non cambia.