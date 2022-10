Agronomo fermato perché tra i pomodori coltivava la cannabis

Oviglio – Coltivatore recidivo di cannabis (marijuana), 67 anni e residente in una cascina in Strada Rocche a Oviglio, già tratto in arresto dai Carabinieri nel 2019 che gli avevano sequestrato ben 50 piantina, poi rimesso in libertà dal giudice di Alessandria, è stato nuovamente fermato dagli uomini della Benemerita che hanno trovato nel suo campo un nuovo ingente numero di infiorescenze di diverse dimensioni, “stese” ad essiccare, e altre 6 piante di cannabis indica, di cui 4 già alte dai 50 ai 120 cm. L’uomo, che è un agronomo, ha nuovamente sfruttato le sue competenze professionali per “diversificare” la produzione del suo “orto” e coltivare, tra piante di pomodoro e alberi da frutta, anche canapa indiana in grande quantità.