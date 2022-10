Dà fuoco a un’auto parcheggiata, il rogo brucia l’auto di fianco e la vetrina d’un negozio: ora è caccia al piromane

Gattinara – Un piromane ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, ma irriconoscibile in quanto incappucciato, ha appiccato il fuoco a un’auto, forse per ripicca o per un regolamento di conti, ma alla fine ha perso il controllo dell’incendio per cui il bilancio è di due vetture distrutte, una danneggiata e una vetrina sfondata. L’attentato incendiario è avvenuto l’altra notte a Gattinara, in un parcheggio in pieno centro. Intorno all’una di ieri, come testimoniano le diverse telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena, si vede un giovane incappucciato avvicinarsi a bordo di una mountain bike a una Volkswagen Polo, la prima auto parcheggiata nella piazzetta all’incrocio tra corso Garibaldi e via IV Novembre. Ha in mano una tanica piena di benzina che cosparge sull’auto e poi da fuoco. Pochi secondi, per vedere che le fiamme abbiano effettivamente avvolto tutta la vettura e poi si allontana, sempre a bordo della bicicletta. Dopo pochi minuti arriva una telefonata d’allarme ai vigili del fuoco. In fila ci sono una decina di auto parcheggiate, una a fianco all’altra. Alla fine il bilancio sarà di due auto completamente distrutte, la Polo e una Kia Picanto e una terza danneggiata e dotata anche di una bombola per il Gpl, che fortunatamente ha retto alle fiamme. Il grande calore che si è sviluppato dall’incendio delle due vetture ha mandato in frantumi la vetrata d’una rivendita di biciclette, all’interno del marciapiede. Le indagini sono affidate ai Carabinieri e per ora si sa che la vettura presa di mira dal piromane appartiene a una ragazza residente in città. Al momento non sono chiari l’autore e il movente, anche se quella della ritorsione per una delusione amorosa del piromane sembra la più probabile. La zona è stata chiusa e recintata dai vigili del fuoco, mentre sin dalla mattinata di ieri si è lavorato per mettere in sicurezza la vetrata frantumata (ma in parte rimasta in piedi) dal calore. Ora è caccia al giovane vandalo.