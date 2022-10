Iniziata la realizzazione di un enorme parco fotovoltaico a Trino Vercellese

Trino Vercellese – Enel Green Power ha avviato la costruzione d’un impianto fotovoltaico nel comune di Trino, in provincia di Vercelli, a 20 chilometri da Casale Monferrato. Sorgerà su un’area di circa 130 ettari adiacenti all’ex centrale elettrica “Galileo Ferraris” e sarà costituito da quasi 160.000 moduli per una potenza di 86 MW, Sarà accoppiato a un accumulatore elettrochimico da 25 MW in grado di contribuire all’adeguatezza del sistema elettrico e fornire servizi ancillari alla rete. Si tratta di uno dei più grandi impianti solari del nord Italia, che a regime produrrà circa 130 GWh ogni anno, evitando l’emissione in atmosfera di circa 56.000 tonnellate di CO2 e l’utilizzo di 29 milioni di metri cubi di gas, sostituendolo con energia rinnovabile prodotta localmente.

