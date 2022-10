Le panzane di Biden: “Mio figlio Beau ha perso la vita in Iraq”, non è vero, in realtà è morto di tumore nel 2015

Camp Hale, Usa (da “Il Mattino”) – Mercoledì il presidente Usa Joe Biden, durante un intervento in Colorado, ha detto che suo figlio, Beau “ha perso la vita in Iraq”. In realtà il figlio del leader della Casa Bianca, è morto di tumore al cervello nel 2015.

Durante la proclamazione a monumento nazionale di “Camp Hale” in Colorado, l’ex sito di addestramento militare della “Mountain Division” (10ª Divisione di Montagna), un’unità militare di fanteria leggera che ha combattuto durante la seconda guerra mondiale, Biden ha citato il servizio militare del figlio: “Oggi sono qui in veste di padre di un uomo che ha vinto la Bronze Star, e che ha perso la sua vita in Iraq”.

È la solita falsità Usa in quanto Beau Biden non è morto sul campo di battaglia in Medio Oriente, bensì di cancro nel 2015, a casa sua.

