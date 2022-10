Un’altra sterzata a destra in Parlamento con l’elezione del supercattolico Fontana alla presidenza della Camera

Roma – Il leghista Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera dei deputati eletto alla quarta votazione. Dopo il colpo di scena per l’elezione di Ignazio La Russa al Senato avvenuta ieri, Silvio Berlusconi oggi ha indirizzato i suoi sul voto da seguire lanciando però un avvertimento all’alleata e quasi certamente futura premier: “Votiamo Fontana per non sprecare altro tempo, ma da noi devono passare. Giorgia Meloni non può mica pensare di andare avanti coi voti dell’opposizione”.

Il leghista alessandrino Riccardo Molinari (a destra), favorito alla carica di presidente della Camera fino a ieri mattina, torna a fare il capogruppo. Molinari è un politico più liberale di Fontana che invece è un integralista cattolico anti Lgbtq+ e antiabortista.