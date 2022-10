Cinghiale alla carica spaventa a morte il caccitore che muore d’infarto

Murisengo – È caricato da un cinghiale, imbraccia il fucile, spara e lo colpisce a morte ma poco dopo si accascia fulminato da un infarto per lo spavento. È successo stamane nei boschi tra Murisengo e Villadeati durante una battuta di caccia. La vittima è un cacciatore di lungo corso, 71 anni di Torino, ma probabilmente nella sua lunga esperienza non gli era mai capitato di vedere un cinghiale alla carica, una bestia di un quintale deciso a far fuori chi gli puntava il fucile contro. Il cinghiale è stato colpito a morte ma l’anziano cacciatore sì è accasciato a terra subito dopo aver raggiunto il corpo dell’animale e sono risultati vani i tentativi di rianimarlo. Sul posto, oltre a una squadra del 118, sono giunti i Carabinieri di Murisengo che stanno effettuando i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del tragico incidente.