Masio – Ennesimo incidente nel bosco da parte di due fungaioli che oggi pomeriggio hanno dato l’allarme in quanto, mentre erano in cerca di funghi, si sono feriti gravemente e impossibilitati a muoversi, molto probabilmente a causa d’una caduta nel bosco. I Vigili del Fuoco sono intervenuti localizzando i due cercatori insieme al personale CNSAS (Soccorso Alpino). Le due persone sono state condotte in zona sicura e affidate alle cure dei sanitari presenti sul posto coi Carabinieri.