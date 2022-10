Meloni al Berlusca: “Non sono ricattabile”, ma la Lega non può dire la stessa cosa e Alessandria Oggi lo aveva reso noto più di quattro anni fa con un video del grande Gigi Moncalvo (video da non perdere)

Roma – La Russa, eletto presidente del Senato senza i voti di Forza Italia, ha scatenato il putiferio. L’ira di Silvio Berlusconi appuntata su un biglietto: durante la puntata de L’Aria che Tira di ieri venerdì 14 ottobre, Myrta Merlino legge in diretta le parole scritte da Berlusconi: “Giorgia Meloni, un comportamento supponente, prepotente, arrogante, offensivo. Nessuna disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d’accordo”. Il leader dell’Armata Brancaleone… pardon, di Forza Italia, ha preso coscienza del fatto che la linea di Fratelli d’Italia è passata anche senza i suoi voti. E Meloni gli ha detto che lei e i suoi non sono ricattabili, facendo intendere invece che gli altri alleati della Lega lo sono. E ha ragione da vendere. Noi di Alessandria Oggi lo sappiamo da sempre e Gigi Moncalvo l’ha detto nel 2018 in un’intervista video esclusiva di Alessandria Oggi a proposito dei rapporti con Di Maio.

Ma il problema è lo stesso di oggi.

Non ci ascoltano ma ci querelano salvo poi andare a sbattere e finire nella merda.

Noi siamo sempre sul pezzo e tiriamo diritto, e riproponiamo il video di allora che, siccome racconta la verità, è sempre attuale.

Grazie grande Gigi.