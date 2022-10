Picchiato a sangue finisce moribondo all’ospedale: il mistero è fitto, i Carabinieri indagano

Casale Monferrato – Verso mezzogiorno di venerdì 14 ottobre 2022 un uomo di 35 anni è stato trovato rantolante a terra nei giardini della stazione ferroviaria, evidentemente vittima d’una brutale aggressione. Subito soccorso dal 118 chiamato dai passanti, è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito in gravissime condizioni e in stato di shock, per cui è stato necessario l’immediato trasferimento al reparto Rianimazione. Già al triage e alla visita successiva era stata confermata la grave situazione in cui versava la vittima che aveva balbettato qualcosa, facendo intendere di essere stato malmenato.

Dal Dea (Distretto Emergenza e Accettazione dell’Asl Al) è subito partita la denuncia alle forze di Polizia che insieme ai Carabinieri stanno indagando su come si siano svolti i fatti, poiché bisognerà appurare se quanto raccontato dall’uomo corrisponda a verità, se ci sia stato qualche testimone e, infine, se le telecamere di sorveglianza piazzate nella zona possano avere registrato qualche immagine utile alle indagini. Di certo, per ora, oltre al ricovero del poveretto, c’è la denuncia di qualcuno che ha chiamato i Carabinieri in tarda mattinata denunciando una rissa in corso. Gli uomini della Benemerita sono giunti sul posto appena dopo il ricovero e hanno effettuato i primi accertamenti per stabilire le cause e gli effetti del tragico fatto di sangue.

Secondo i primi riscontri l’uomo, ferito, sconosciuto nell’ambiente della stazione, si era allontanato arrancando verso la salita che dalla stazione porta ai giardini pubblici per poi stramazzare a terra, per cui è stato subito soccorso da alcuni presenti. Le indagini sono ancora in corso.