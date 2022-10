È morto nel primo pomeriggio di ieri l’uomo massacrato di botte alla stazione

Casale Monferrato – Non ce l’ha fatta l’uomo di 35 anni che era stato ricoverato venerdì in rianimazione in gravissime condizioni. Le lesioni riportate durante il selvaggio pestaggio subito da un branco di aggressori venerdì in tarda mattinata sono risultate letali. La vittima era di Trino Vercellese, Cristian Martinelli ed è stato trovato rantolante vicino alla stazione di Casale, in piazza Vittorio Veneto, da alcuni pensionati che l’avevano visto arrivare e poi stramazzare a terra. L’allarme è stato dato immediatamente e in pochi minuti è giunta sul posto un’autoambulanza del 118 che lo ha subito ricoverato all’ospedale. La successione dei fatti a questo punto è stata concitata coi sanitari che, resisi conto della gravità delle ferite, hanno ricoverato subito il Martinelli in rianimazione dove due giorni dopo, ieri pomeriggio, è deceduto senza riprendere conoscenza. Prima di andare in coma la vittima aveva farfugliato qualcosa facendo capire di essere stato aggredito selvaggiamente alla stazione. Intanto sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri sentendo le testimonianze e visionando il sistema di videosorveglianza. Il corpo è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’autopsia che dovrà appurare l’esatta causa della morte, convalidando o meno il sommario racconto fatto della vittima stessa.