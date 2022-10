I Grigi vincono giocando bene: due belle notizie

Commento della partita (Alessandria – 4-2-3-1)

Montevarchi (San Donato 0 – Alessandria 1) – S. Donato Tavernelle è un Club per la prima volta promosso nel professionismo nel Giugno scorso. I colori sociali sono il bianco, il blu e il giallo, colori che derivano dalle due società che si sono fuse nel 2006, l’A.C. San Donato e l’A.C. Tavernelle e sono arrivate in Serie C scalando tutte le categorie dilettantistiche. Il grande protagonista della promozione ottenuta l’anno scorso è stato Paolo Indiani, l’allenatore forse più vincente dell’ultimo ventennio del calcio nazionale. Al suo posto in estate è stato chiamato Lamberto Magrini, pure lui un’autorità del calcio toscano e umbro. Dopo 7 turni di campionato ha raccolto 5 punti, 2 in più degli avversari di giornata. Sul campo si dispone con un 3-5-2 e la sua seconda punta è un ex grigio, tal Noccioli. Il S. Donato T. arriva dalla sconfitta di Viterbo in Coppa e di Pesaro in campionato mentre l’Alessandria, dopo aver battuto in Coppa il Novara, è caduta fragorosamente in casa contro il Pontedera. I padroni di casa, rispetto alla rosa che ha vinto la D, si sono privati di pochi elementi e hanno tentato di rinforzarsi soprattutto con prestiti mirati, ma naviga pure lei nelle acque bassa della classifica del girone. Per l’occasione Magrini conferma il modulo solito ma cambiano 4 interpreti rispetto alla formazione base. Vedremo invece in casa grigia se, per l’occasione, Rebuffi abbandona il 4-2-3-1 adottato ultimamente e prova qualche soluzione tattica diversa ma, a squadre schierate, si nota il solito modulo con alcuni interpreti variati. Per cominciare il portiere-baby Marietta va in panca e al suo posto gioca Liverani, che tanto baby proprio non è. Poi quattro difensori in linea mentre i due mediani sono Rota e Speranza, tre giocano davanti ai mediani e Galeandro unica punta.

La cronaca – I Grigi in quel di Montevarchi affrontano il S. Donato Tavernelle partendo decentemente bene, nonostante la piccola rivoluzione che Rebuffi ha messo in atto per questa trasferta. Un primo tempo in cui non abbiamo visto miracoli rispetto al solito ma la nostra squadra ha giocato raccolta, facendo densità nella zona centrale di campo e cercando di allungare la compagine avversaria anziché allungarsi lei, come successo in passato. Sicuramente la pochezza degli avversari aiuta ma il solo fatto di trovarsi sempre vicini ha aiutato un po’ tutti i nostri ragazzi a dover trovare giocate semplici, a volte elementari, ma efficaci per gestire la palla con buona sicurezza e poter attaccare i portatori di palla avversari in massa. 5 i corner a favore dei Grigi e un’occasione con Baldi al 18’, liberato con un’interessante triangolazione palla a terra. Purtroppo l’Alessandria insiste ancora troppo con i lunghi rilanci poco dotati di precisione e difficili da domare per gli attaccanti. La ripresa. I secondi 45’ si aprono sulla falsariga dei primi. Anzi, è ancora Baldi a colpire di testa su corner a favore sfiorando il gol. I padroni di casa poi “perdono i pezzi” e dopo un’ora di gioco già due di loro sono vittime di infortuni muscolari e sostituiti. Al 70’ grande azione di Galeandro sulla destra che crossa indietro rasoterra per Filip che insacca da due passi. 0-1 quindi, risultato che non fa una grinza rispetto a quanto si è visto fin qui. Da qui alla fine i Grigi tengono il campo con sicurezza e tranquillità e fino al fischio finale fondamentalmente non succede più nulla.

Conclusioni – Al netto della dubbia consistenza del S. Donato T. questa partita, al di là del risultato premiante, è la prova provata che quando i Grigi scendono in campo con le idee chiare, decidendo di correre più dell’avversario e soprattutto sapendo approssimativamente dove correre questo è un collettivo che se la può giocare alla pari con molte formazioni del girone. Stare corti sul campo con i giocatori vicini fra loro risolve già un bel po’ di problemi. E pretendere cose semplici e tocchi elementari dai ragazzi, in particolare da quelli tecnicamente meno dotati, è la ricetta giusta. A volte basta saper chiedere nel modo giusto le cose che sono alla portata di ognuno e, come per incanto, le vediamo fatte bene. Saper bene dunque cosa chiedere e a chi è importante.

Le pagelle

Liverani 6 – Valutare oggi questo giocatore è difficile perché poco impegnato. Bisogna però indovinare quanta tranquillità in più la squadra acquista con lui fra i pali.

Rota 6 – Mediano destro. Gioca a metà campo e non delude che ha avuto fiducia in lui.

Checchi 5,5 – Difensore centrale. Commette una leggerezza che poteva costare cara ma per il resto è poco impegnato dagli attaccanti toscani.

Sini 6,5 – Difensore centrale sinistro. Il punto di riferimento della difesa. Stavolta non deve sobbarcarsi pure il compito di fare l’ispiratore della fase d’attacco e ci guadagnano tutti, lui compreso.

Nunzella 6 – Terzino sinistro. Niente di speciale ma dalla sua parte a passare non ci provano mai: merito suo o demerito altrui? Facciamo a metà, quindi bene comunque.

Speranza 6 – Mediano centrale. Dirige come può l’ammucchiata mandrogna a metà campo senza sbavature e con buona sicurezza per oltre un’ora di gioco.

Lombardi (79’) sv

Baldi 6,5 – Terzino destro. Non male, anzi: preciso e consistente e quando si butta in avanti lo fa a ragion veduta.

Podda 6,5 – Trequartista di destra. Buon primo tempo il suo, spesso presente nel vivo dell’azione.

Pellegrini (79’) sv

Ghiozzi 6 – Trequartista di sinistra. Tanto lavoro per lui anche se spesso la qualità delle giocate latita. Autore pure di due interessanti recuperi nel finale.

Bellucci (90’) sv

Filip 6 – Sottopunta. IL primo tempo lo vede in ombra. Segna al 70’ e finisce sulle ali dell’entusiasmo.

Galeandro 7 (nella foto) – Punta centrale. Gran lavorio: generoso e anche utile ed efficace. Sul gol del vantaggio ha merito, tecnica, caparbietà e lucidità nel lavorare la palla sulla fascia e crossare a ritroso. Per il resto lavora come un facchino della Stazione Centrale milanese.