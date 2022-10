L’Alessandria prevale di misura su un modesto San Donato

Montevarchi (San Donato Tavernelle 0 – Alessandria 1) – I Grigi vincono meritatamente in trasferta contro un modesto San Donato Tavernelle grazie a un gol arrivato al 70’ di Filip che gira in rete un passaggio rasoterra a rientrare di Galeandro. L’Alessandria è scesa in campo con una formazione inedita per le assenze di Rizzo, Nichetti, N’Gbesso, Ascoli e Sylla. In campo sono i nostri a spingere di più anche se la partita è a tratti soporifera. Più pericolosi in avanti gli ospiti che spingono alla ricerca del gol, prima con un colpo di testa di Baldi e poi con un’insidiosa punizione di Sini che finisce sull’esterno della rete. Dopo il gol del vantaggio l’Alessandria controllava agevolmente le sfuriate dei padroni di casa alla ricerca del pareggio.

San Donato Tavarnelle (4-3-1-2): M. Rossi; Carcani, Gorelli, Brenna, Montini; Calamai (53’ A. Rossi), Sepe (46’ Nunziatini), Bovolon (75’ Galligani); Russo (51’ Regoli); Noccioli (46’ Ubaldi), Marzierli. All. Magrini.

Alessandria (4-2-3-1): Liverani; Nunzella, Sini, Checchi, Baldi; Speranza (79’ Lombardi), Rota (79’ Pellegrini); Filip, Ghiozz (91’. Bellucci), Podda; Galeandro. All. Rebuffi.

Arbitro: D’Eusanio di Faenza

Guardalinee: Fracchiolla di Bari e Scorvovi di Imola

Gol: 71’ Filip.