Signor Gavio, invece di preoccuparsi della pallacanestro, pensi alle autostrade che paghiamo noi e lei non finisce mai

Asti (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo. Sono in trasferta ma siamo sempre lì: hanno promesso che entro un mese a Roma le integrazioni richieste dal ministero per dare il via libera alla procedura di valutazione di impatto ambientale per il lotto tra Verduno e Cherasco della Asti saranno presentate, ma non si è ancora visto niente. Da Itinera del Gruppo Gavio di Tortona (la città dei preti, la più corrotta della provincia di Alessandria), con in testa il sedicente ingegnere Rosario Di Bella che per fortuna – forse – è andato in pensione (chissà chi lo sa – può darsi – speriamo che me la cavo – non capisco ma mi adeguo – staremo a vedere – vai avanti tu che mi viene da ridere), hanno promesso che saranno presentate entro fine ottobre, massimo inizio novembre, le integrazioni richieste dal Ministero della Transizione Ecologica per dare il via libera alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Questo dovrebbe sbloccare il progetto esecutivo del lotto “2.6 Sub A” tra Verduno e Cherasco – ovvero gli ultimi 5 chilometri necessari per scrivere la parola fine alla storia infinita della Cuneo-Asti – ma non c’è niente e, da informazioni molto attendibili che ci vengono dall’interno di Itinera, sappiamo che di quei documenti non c’è neppure l’ombra. Per decenza non riportiamo quello che dichiara il Gruppo Gavio ma quanto ha detto l’assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi: “Le integrazioni saranno pronte entro fine mese, la società costruttrice si è messa subito al lavoro per fornire tutte le risposte e non dovrebbero esserci altri ritardi”.

Fra le richieste, c’è anche quella avanzata dal ministero per i Beni e le Attività Culturali e da quella delle Infrastrutture integrata dal Mite: ovvero, una “valutazione comparativa” caldeggiata dalle associazioni ambientaliste del territorio per mettere ancora a confronto i due possibili tracciati dell’opera, ovvero sviluppo all’aperto dell’autostrada o percorso in galleria.

Niente. Zero. Belin ragazzi, qui ci stanno prendendo per il culo!

“È un lavoro in più che è stato affidato al Politecnico” fa sapere quel fenomeno di Gabusi.

E io pago.