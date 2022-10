Arrestato uno degli assassini di Cristian Martinelli

Casale Monferrato (Gianni Patrucco) – I Carabinieri che indagano sulla morte di Cristian Martinelli di 35 anni (nella foto), l’uomo morto domenica nel reparto di rianimazione dell’ospedale cittadino in seguito a gravissime emorragie interne, ricoverato venerdì in seguito a un’aggressione alla stazione, hanno fermato un sospettato. Si tratta di un uomo identificato probabilmente da alcuni testimoni e dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza della stazione ferroviaria, Secondo gli inquirenti la vittima sarebbe stata circondata da un gruppo di aggressori e malmenato brutalmente anche con l’uso di mazze. Si tratterebbe di minorenni appartenenti a un branco noto in città. Il fermato è già in carcere e la convalida d’arresto sarà decisa in giornata dall’autorità Giudiziaria. Dopo l’arresto di stanotte la procura di Vercelli ha aperto un fascicolo per omicidio, mentre i carabinieri della compagnia di Casale Monferrato e del nucleo investigativo del comando provinciale di Alessandria stanno seguendo una pista ben precisa per arrivare ai complici dell’omicida arrestato che è attualmente sotto interrogatorio. Ci sarebbero già dei nomi nella lista dei sospettati. Si parlava di una questione di droga ma la vittima secondo la testimonianza di Valentina Martinelli sorella della vittima, Cristian era uscito da tempo dal mondo degli stupefacenti e non si drogava più: “Non è una questione di droga – ha detto al cronista – ne sono sicura, Cristian stava uscendo dal quel mondo, voleva a tutti costi riprendere in mano la sua vita e ce la stava mettendo tutta”. Suo fratello ieri avrebbe compiuto 35 anni, viveva a Trino come il resto della famiglia, in passato aveva avuto problemi con la droga, qualche precedente, alcuni episodi che in paese ricordano bene, ma aveva iniziato un percorso di cura, prima in una comunità e poi seguito da una dottoressa di Casale Monferrato da cui andava tutte le settimane. E proprio venerdì aveva appuntamento con lei. “Mi aveva telefonato per dirmelo, lo avrei accompagnato io – spiega ancora la sorella Valentina – ma quel giorno non potevo perché lavoravo, così ha preso il treno”. Gli investigatori sono convinti che gli assassini non siano più di tre, forse solo due. Sta emergendo l’ipotesi di un litigio tra l’uomo e i suoi aggressori ma per motivi che nulla avevano a che vedere con la droga. “Quando Cristian mi ha telefonato venerdì diceva che era stufo – prosegue la sorella – stava aspettando di poter essere inserito in una comunità di recupero ma i tempi per queste pratiche, soprattutto dopo il covid, sono diventate lunghissime”.

Aggiornamento delle 16:00

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Alessandria e della Compagnia di Casale, coordinate dalla P.M. di Vercelli Anna Caffarena hanno portato all’arresto nel carcere di Vercelli d’un giovane moldavo. L’interrogatorio di garanzia del fermato è atteso per domani, mercoledì 19 ottobre.