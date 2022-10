Roma – Dopo l’incontro di ieri in Via della Scrofa (nella sede di Fratelli d’Italia) con Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi si è scusato e per Forza Italia avrà cinque ministeri nel governo Meloni, non quelli che speravano ad Arcore, ma meglio di niente.

Il vecchio patriarca del centrodestra ha salvato il salvabile, non aveva scelta.

La sfida di Renzulli (nella foto de La Stampa) è naufragata.

La vignetta è tratta da Il Secolo XIX