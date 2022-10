Finalmente una buona notizia: Federico Negri torna a casa

Pozzolo Formigaro – Federico Negri è libero. Proprio ieri il tribunale dell’Uttar Pradesh ha disposto la scarcerazione del pozzolese di 28 anni detenuto in India dal 5 luglio dopo essere entrato illegalmente nel Paese in quanto sprovvisto del permesso di soggiorno. Oggi sarà liberato e accompagnato all’ambasciata italiana di Nuova Delhi in attesa dell’autorizzazione a partire. Era stato fermato in quanto non aveva pagato 40 euro di tassa di soggiorno per attraversare il ponte che collega il Nepal all’India. L’arresto lo ha portato nel carcere di Maharajganj dove è stato detenuto per tre mesi insieme ad altri cinque turisti stranieri. Ad agosto il tribunale gli aveva negato la libertà su cauzione, mentre il 3 ottobre s’era tenuta l’udienza con la quale i suoi legali avevano chiesto la scarcerazione che è stata concessa ieri. Il padre Guido Negri ha una ditta in cui lavora anche il figlio Federico, e ha raccontato la difficoltà di questi tre mesi in cui fondamentale è stato il lavoro dell’avvocato alessandrino Claudio Falleti.