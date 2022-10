Giovedì in piazza i sindacati contro le morti sul lavoro

Torino – Giovedì prossimo, 20 ottobre, si terrà uno sciopero generale di 4 ore a cui si affiancherà un presidio, dalle 10 alle 12, in via Genova 116, luogo simbolo dove il 18 dicembre 2021 morirono tre lavoratori nel crollo di una gru. Cgil, Cisl e Uil Piemonte scendono in piazza per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Al presidio interverranno i segretari generali torinesi di Cgil, Cisl, Uil ovvero Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco, Gianni Cortese, insieme con rappresentanti delle categorie territoriali. Previste iniziative in tutte le province. Nel 2021 sono state 111 le vittime di incidenti sul lavoro in Piemonte. Nei primi otto mesi del 2022, le denunce di infortunio sono state 37.090 (+ 47%), 60 delle quali mortali. “Non vogliamo accettare che, ancora oggi, con tanta facilità, si possano verificare incidenti e perdere vite umane sul lavoro – commentano i segretari di Cgil, Cisl e Uil Giorgio Airaudo, Alessio Ferraris e Gianni Cortese – come non è accettabile che non si garantisca adeguata sicurezza e tutoraggio ai ragazzi e alle ragazze impegnati nell’alternanza scuola- lavoro. Vanno applicate le leggi e potenziati i controlli”.