Usura e illeciti ambientali: Gdf Asti sequestra sei aziende anche nell’alessandrino

Asti (Ansa) – Dalle prime luci dell’alba di oggi 18 ottobre 2022, con l’operazione “Fast Cash”, i militari della Guardia di Finanza di Asti stanno dando esecuzione nelle province di Torino, Cuneo, Alessandria, Pavia e Asti, anche con il supporto dei Reparti del Corpo territorialmente competenti, nonché il concorso di unità cinofila dell’Arma dei Carabinieri e personale dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), a 26 decreti di perquisizione e al sequestro preventivo di 6 aziende. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale astigiano nei confronti di un gruppo di persone di etnia Rom, residenti nel campo di Via Guerra di Asti, indiziati a vario titolo dei reati di usura, abusiva attività finanziaria, gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti pericolosi, e altre violazioni ambientali.