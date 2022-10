“Vado a pisciare”: entra in bagno e tenta l’evasione

Novi Ligure – Un detenuto del Don Soria di Alessandria ricoverato all’ospedale di Novi (ma va?) tenta l’evasione dal bagno ma è preso solo grazie al tempestivo intervento delle guardie penitenziarie. L’episodio è avvenuto domenica notte, quando l’uomo, ricoverato per una serie di patologie, ha tentato la fuga nel momento in cui stava avvenendo il passaggio di turno tra gli agenti di polizia penitenziaria che dovevano piantonarlo. Avrebbe detto di dover andare a pisciare e si è fatto accompagnare in bagno ma, dopo essere si è buttato dalla finestra cercando di raggiungere la strada. Immediata la presa di posizione del Sappe, il sindacato degli agenti penitenziari: “Il Sappe – dice il segretario regionale Vicente Santilli – accusa l’amministrazione penitenziaria di scarsa attenzione sulla problematica dei detenuti ricoverati che sta rendendo il lavoro degli agenti sempre più difficile. Quanto accaduto all’ospedale di Novi deve far capire ancora di più come e quanto sia particolarmente stressante il lavoro in carcere per gli operatori di polizia penitenziaria e dei nuclei traduzioni e piantonamenti che svolgono quotidianamente il servizio con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità, pur in un contesto assai complicato per il ripetersi di eventi critici”.