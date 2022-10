Quando il Padreterno condannò a morte il Dio degli Ebrei insieme a tutti gli Elohim

di Rasputin – Forse nessuno ve l’ha mai detto, ma la verità è che Yahweh, il Dio dei discendenti di Giacobbe (Ebrei), quello che ha ordinato loro di massacrare tutte le tribù semite (e poi gli antisemiti siamo noi cristiani…) compresa quella di Esaù, fratello gemello dello stesso Giacobbe, anche per questo motivo è stato condannato a morte dal Padreterno.

Non invento niente perché è scritto nero sui bianco nel Salmo 82 che riportiamo testualmente.

Eccolo.

Dio sta nell’assemblea divina; egli giudica in mezzo agli Dei: “Fino a quando giudicherete ingiustamente e avrete riguardo agli empi? Difendete la causa del debole e dell’orfano, fate giustizia all’afflitto e al povero. Liberate il misero e il bisognoso, salvatelo dalla mano degli empi. Essi non conoscono né comprendono nulla; camminano nelle tenebre; tutte le fondamenta della terra sono smosse. Io ho detto: voi siete Dei, siete figli dell’Altissimo, eppure morirete come gli altri uomini (chiara sentenza di condanna a morte per gli Elohim come Yahweh, Giove, Astarte, Anunna, Odino e compagnia cantante) e cadrete come ogni altro potente”.

Secondo alcuni attenti biblisti, stando alle sacre scritture e facendo due conti, gli Elohim, compreso il Dio degli ebrei Yahweh, vivrebbero circa 35.000 anni.

Attenzione quindi, perché Yahweh – che è vendicativo – è ancora vivo ed è potentissimo.

Questo molti ebrei lo sanno bene e per questo motivo hanno paura.