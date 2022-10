Tortona: si rompe il giochino della privatizzazione dell’ospedale, un ricorso al Tar potrebbe far saltare tutto

Tortona – Ne azzeccassero una a Tortona! Stavolta è il sindacato dei medici ospedalieri Anaao che si è rivolto al Tar per l’annullamento della delibera con cui il direttore generale dell’Asl di Alessandria Luigi Vercellino (nella foto) lo scorso 20 luglio ha indetto una procedura aperta per dare ai privati la gestione dei reparti di Recupero Funzionale, della piattaforma ambulatoriale e del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino. Dopo che i sindacati confederali, il deputato di LeU Federico Fornaro e il Pd con il consigliere regionale Domenico Ravetti sono scesi in campo per bocciare sonoramente il progetto, il sindacato dei medici ospedalieri ci va giù pesante con u bel ricorso al Tar. Contestano l’appalto per nove anni e 49 milioni e mezzo di euro, per una gara alla quale potrà partecipare una forte cordata lombarda in grado di pagare una simile cifra. Ma c’è un altro aspetto della vicenda che desta una qualche preoccupazione, e cioè l’atto col quale la dirigente dell’Asl Al Lucia Carrea lo scorso 4 ottobre avvisava della proroga per la presentazione delle offerte al 14 novembre senza nessuna motivazione.