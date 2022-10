Turisti svizzeri ospiti della nostra provincia in visita a Tortona e a Valenza

Valenza – Dopo la tappa di Tortona, alcuni turisti svizzeri saranno oggi a Valenza per visitare la straordinaria “Città dell’Oro”. Grazie a Slala, al Comune di Valenza, unitamente alla Biblioteca Civica e al Centro Comunale di Cultura, per interessamento dell’assessora alla Cultura del Comune di Valenza Alessia Zaio, in forza di un’intelligente promozione del territorio tramite il treno Zurigo – Genova nell’ambito della manifestazione “Viaggio nel Sud Piemonte”, in virtù anche del contributo fornito sall’associazione “Mani Intelligenti” di Valenza (nella foto i fondatori), è stata organizzata la visita guidata agli stabilimenti Bulgari e Gioj, due delle aziende che sin dall’inizio hanno contribuito alla nascita della Fondazione.