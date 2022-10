Calcio Serie C: risultato a occhiali per i Grigi che migliorano la propria classifica

Alessandria – Partita scialba, con un gol messo a segno da Nepi, subentrato a Galeandro, annullato per un presunto fallo di Checchi. L’incontro inizia lento con gli ospiti apparentemente più propositivi e i Grigi guardinghi. I portieri sono raramente chiamati in causa, anche se si è notata una maggiore pressione da parte degli ospiti. I padroni di casa prevalgono sul finale ma il risultato non cambia. Grazie al pareggio i Grigi migliorano la classifica superando l’Olbia.

NB: In Cichinisio commento e pagelle.

Alessandria (4-2-3-1): Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Rota (16′ st Nichetti), Speranza; Podda (28′ st N’Gbesso), Filip, Ghiozzi (16′ st Pellegrini); Galeandro (28′ st Nepi). All. Rebuffi

Torres (4-4-2): Salvato; Lombardo, Antonelli, Dametto, Girgi; Sanat, Bonavolontà (21′ st Masala), Lora (10′ st Gianola), Liviero; Ruocco, Scappini. All. Greco

Arbitro: Ramondino di Palermo

Ammoniti: Filip, Bonavolontà, Lombardo, Masala;

Recuperi: 2+4.

