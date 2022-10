Detenuto tenta di strangolare un agente

Vercelli – Il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) ha denunciato l’ennesimo episodio di violenza in carcere ai danni di un agente: “Martedì un detenuto straniero ha aggredito verbalmente, senza ragione alcuna, un poliziotto in servizio nella sezione che lo aveva invitato a recarsi al piano di appartenenza – ha detto il vice segretario regionale Mario Corvino – per poi essere impiegato nei servizi di volontariato cui era già stato autorizzato. È intervenuto altro agente per stemperare la tensione, fermando il detenuto in tempo per evitare che lanciasse contro al primo poliziotto il carrello della spesa”. Poi il detenuto ha tentato di strangolare il poliziotto che era intervenuto: “L’agente è poi dovuto ricorrere alle cure dell’infermeria del carcere, quel che è avvenuto è gravissimo”. Vicente Santilli, segretario regionale del sindacato Sappe ha ricordato qual è la situazione al Billiemme: “Siamo al collasso del sistema penitenziario e questi eventi stanno facendo statistica. Vercelli è uno degli istituti più problematici d’Italia per quanto riguarda l’alta percentuale di detenuti stranieri e l’alto numero di aggressioni ai danni del personale di polizia penitenziaria. A oggi – precisa ancora Santilli – non c’è un clima di sicurezza che pure potrebbe garantire maggiore attenzione alle attività quotidiane a tutela del personale di polizia penitenziaria di Vercelli”. L’episodio è allarmante poiché fa seguito ad altri atti di violenza in carcere sempre più frequenti.