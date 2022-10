In Piemonte primo impianto italiano per la raccolta di acqua piovana ad alta capacità

Novara – In Piemonte sulla A4 sorgerà un impianto di recupero dell’acqua piovana, è il primo in Italia: le acque raccolte potranno essere impiegate sia per uso agricolo che per uso industriale. Si tratta d’un progetto pilota e sicuramente innovativo, il primo in Italia nel suo genere, che si sta realizzando sull’autostrada A4 Torino-Milano e che servirà per la raccolta e il recupero dell’acqua piovana. Ieri mattina, mercoledì 19 ottobre 2022, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi, accompagnati dalla concessionaria dell’Autostrada A4 Torino-Milano, hanno effettuato un sopralluogo nei pressi del casello di Biandrate-Vicolungo, dove il Gruppo ASTM sta concretizzando il primo innovativo sistema di raccolta di acque piovane, ai fini di un loro successivo riutilizzo multiplo e sostenibile. Le acque raccolte potranno rientrare nel ciclo produttivo interno dell’ecosistema autostradale ed essere utilizzate dalla stazione di pedaggio e dall’area di servizio attigue per attività quotidiane di pulizia, sanitarie, per uso termico tramite pompe di calore e per la produzione di miscela salina per il trattamento antigelo. Inoltre, le scorte idriche potranno essere impiegate anche delle realtà esterne site in prossimità dell’impianto, sia per uso agricolo sia per uso industriale. Si tratta del primo degli interventi di questo tipo previsti lungo tale autostrada ed un modello che la Regione si dice pronta a esportare anche in altri contesti. È un progetto pilota finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e caldeggiato dalla Regione, a impatto zero, perché ci sono grosse vasche che accumulano l’acqua ma su cui si può costruire. Quindi hanno la possibilità di essere autoportanti. A partire dal prossimo anno sarà avviata la progettazione per la realizzazione di sistemi analoghi lungo tutta la tratta, di cui due di particolare rilievo all’interconnessione con la Tangenziale Nord di Torino A55 e presso lo svincolo di Chivasso Centro.