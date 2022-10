Il cane Maya ha sgominato una banda di spacciatori

Torino – Grazie al fiuto infallibile del cane Maya della Guardia di Finanza di Torino che ha scovato la droga nascosta all’interno di un’intercapedine, sono state arrestate 12 persone e sequestrati 4,5 chili di droga leggera (hashish e marijuana), due immobili, un’auto e 12.000 euro in contanti, nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di droga leggera col supporto dei comandi di Torino, Alessandria, Asti e Cuneo, per un’attività di polizia giudiziaria coordinata dal procuratore aggiunto Tiziano Masini. Tutto è partito da un controllo su strada che ha portato all’arresto del conducente e al sequestro di un chilo tra hashish e marijuana per arrivare alle oltre 2.000 cessioni di stupefacente. Le manette sono scattate per una donna nella cui abitazione è stata trovata una piantagione di marijuana, quindi sono state denunciate due persone per intestazione fittizia di un’auto a terzi, e sequestrato oltre un chilo di droga leggera e circa 8.000 euro in contanti, con l’arresto in flagranza di cinque persone e la denuncia di altre tre.