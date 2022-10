La Banca di Passera acquista per JP Morgan e finanzia con 10 milioni di Euro la Pernigotti Spa

Milano – Ieri Illimity Bank S.p.A. (“illimity” o il “Gruppo”), la Banca d’affari di Corrado Passera (nella foto – Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 nel governo Monti, già a.d. di Cir, Olivetti e Ambroveneto) ha perfezionato un’operazione di finanziamento dal valore complessivo di 10 milioni di euro a favore di Pernigotti S.p.A. Il finanziamento si inserisce in un più articolato intervento che ha visto un fondo, gestito da JP Morgan Asset Management (il “Fondo”), perfezionare l’acquisizione del 100% di Pernigotti dal Gruppo Toksöz, che aveva rilevato la società nel 2013 (l’“Acquisizione”).

Per il Fondo si tratta della seconda acquisizione nel mercato dolciario italiano, dopo aver rilevato (nell’ambito di un concordato in continuità) Walcor S.p.A. (“Walcor”) azienda cremonese specializzata nella produzione di uova di Pasqua e monete di cioccolato, con la partecipazione di Invitalia. Ora si chiude un lungo periodo di incertezza (iniziato nel 2018) sul destino di un player storico italiano e di quel che resta dei suoi dipendenti. La nuova proprietà ha definito un piano di rilancio di Pernigotti che prevede il mantenimento dell’intera produzione in Italia (dopo che era stata parzialmente trasferita in Turchia dal precedente azionista) e intende fare leva sul know-how manageriale, commerciale ed industriale sviluppato dall’attuale management di Walcor. Umberto Paolo Moretti, Head of Turnaround di illimity, ha commentato: “In quasi quattro anni di attività, illimity è costantemente cresciuta supportando il percorso di rilancio di tante aziende italiane e ponendosi come partner di riferimento per gli investitori finanziari specializzati. Siamo quindi particolarmente felici di poter affiancare JP Morgan Asset Management in questa operazione che consentirà a Pernigotti di esprimere il proprio potenziale e confermarsi come brand importante del Food Made in Italy”.

Illimity Bank S.p.A. è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l’obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, Illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma – neprix – offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo Illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente “Illimity Bank S.p.A.” che dal 5 marzo 2019 è quotata su Euronext – Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR (ora Euronext STAR Milan).

Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 830 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con attivi pari a circa 5,1 miliardi di euro.