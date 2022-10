Teppistelli rapinatori in erba arrestati dai Carabinieri

Acqui Terme – Sono scattate le manette per due piccoli delinquenti già noti alle forze dell’ordine e residenti ad Acqui Terme, rispettivamente di 19 e 22 anni, accusati di aver commesso tre rapine e un’estorsione. Il primo episodio di violenza seguito da rapina si era verificato a luglio quando i due avevano deriso e poi colpito con diversi pugni alla testa un loro coetaneo incontrato in un locale pubblico, poi rapinato del portafoglio con all’interno 600 euro. Ancora a luglio il teppistello di 19 anni aveva spintonato e preso a pugni l’addetto alla sicurezza d’un supermercato di Acqui che l’aveva beccato con le mani nella marmellata mentre stava rubando dagli scaffali generi alimentari e superalcolici che il giovane aveva nascosto addosso. Sempre lo stesso ragazzino vivace aveva inveito contro il titolare d’un bar nel centro della città termale minacciato di dare fuoco al locale. A settembre i due idioti violenti avevano atteso la notte per introdursi in una panetteria di Acqui per poi minacciare e malmenare il titolare per farsi consegnare il denaro, continuando a schiaffeggiarlo ripetutamente anche dopo aver constatato che l’uomo non aveva denaro con sé.