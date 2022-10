Col nuovo governo maggiore slancio per Genova e l’entroterra con la Logistica Alessandrina come protagonista

Alessandria – “Non è una questione solo politica ma essenzialmente tecnica. Se l’onorevole Giorgia Meloni e il nuovo ministro alle infrastrutture e mobilità sostenibile Matteo Salvini in collaborazione col ministro del mare Nello Musumeci ci danno una mano, la logistica alessandrina decollerà presto”. A parlare così è Cesare Rossini (nella foto sopra), presidente della fondazione Slala, la società che si occupa di Logistica qui da noi. Il nodo è: Mare, Genova, Imprese e Sindacati che, secondo Rossini “devono rendersi conto che Genova è il primo scalo del Mediterraneo e il Sud Piemonte con Alessandria in testa è il retro porto naturale” .

La partita è molto importante ed è già iniziata, e se il governo Meloni dedica al Mare, in alleanza col Sud, un dicastero, allora è chiaro che l’avvocato Rossini avrà un interlocutore attento e attivo. Anche perché non è da escludere che le autorità di sistema portuale e le Capitanerie possano transitare sotto il controllo di Musumeci (nella foto a lato) che ieri sull’argomento non si è sbilanciato: “La delega ai porti? — ha detto — Avremo tempo per parlare anche di questo”.

Intanto imprese e sindacati si confrontano attorno a questo scenario, chiedendo tempi rapidi per le decisioni: “L’istituzione del ministero per le politiche del mare e del sud è un importante segnale di attenzione alla Blue Economy e di consapevolezza della rilevanza strategica ed economica che riveste per il nostro sistema Paese — spiega al collega di La Repubblica il presidente di Confitarma e della Federazione del Mare Mario Mattioli —. Abbiamo sempre detto che occorre una visione unitaria e integrata delle problematiche dell’intero settore marittimo e questo può essere il primo passo”.

In questo contesto la Logistica recita un ruolo centrale per cui sarebbe sbagliato ignorare le trasformazioni che il sistema impone a livello globale. Sono indispensabili nuove sinergie per la crescita e la competitività del sistema Genova e dell’Italia.