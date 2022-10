Dirigente del Comune di Alessandria si toglie la vita buttandosi dal quinto piano

Alessandria – È la dottoressa Barbara Lasagna 50 anni, dirigente dell’ufficio urbanistica del Comune di Alessandria, la donna che stamane verso le nove e mezzo si è tolta la vita buttandosi dal terrazzo del suo appartamento al quinto piano del condominio in Via Pisacane 23, di fianco alla Centrale del Latte. Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e una squadra del 118. La vittima era una dipendente del Comune di Alessandria per cui lavorava due giorni all’Urbanistica di Palazzo Rosso e tre alla “Biblioteca Civica Calvo”. Non è la prima volta che tentava di togliersi la vita in quanto mesi fa è stata fermata dal compiere l’insano gesto proprio dall’arrivo tempestivo degli uomini della Benemerita. La sua depressione sarebbe dovuta a un dramma circoscritto all’ambiente familiare. L’accesso al civico 23 è stato transennato per tutta la mattina onde consentire i rilievi del caso.