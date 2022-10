Grigi: un punto anche a Pesaro

La partita – Nello storico stadio pesarese dopo 30 anni si sfideranno tra pochi minuti due compagini che occupano le parti basse della classifica del Girone B della terza serie. Il club dei presidenti Bosco e Ferri e di mister Sassarini ha fin qui raccolto 12 punti (1,2 p. a partita) mentre i Grigi ne hanno raccolti 7. La Vis nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro la Lucchese mentre i Grigi hanno pareggiato (0-0) in casa contro la Torres e arrivano da due risultati positivi. Sassarini dispone la propria squadra con il modulo 4-3-3 mentre Rebuffi adotta un prudente 4-5-1 che, visti i rovinosi risultati iniziali, è del tutto giustificato. –

La cronaca – La prima mezzora vede una superiorità dei padroni di casa ma i Grigi, a parte due gialli pesanti, non subiscono mai occasioni clamorose e, con il passare dei minuti, acquisiscono tranquillità e sicurezza. Al 17’ Filip ha sulla zucca la palla buona ma spreca poi, al 26’, Ghiozzi lavora una bella palla in area ma il suo tiro è poco più di uno straccio bagnato. Al 35’ Liverani si immola e para “di testa” un proiettile scagliato da distanza ravvicinata da un attaccante pesarese e viene soccorso dai sanitari mandrogni. Il primo tempo si chiude con un liscio da Gialappa’s del portiere di casa che però non ha conseguenze sul risultato che non si schioda dallo 0-0. La ripresa si apre con una traversa colta al 52’ da Nepi su servizio di Nunzella. Fino al 70’ nessun pericolo creato dai padroni di casa, anzi sono i Grigi che, in questa ripresa, dirigono le operazioni. Al 80’ Sassarini opera tre cambi contemporaneamente, visto che la partita dei suoi ragazzi è fin qui pallida e poco propositiva. Al 86’ pericolosa ma confusa azione d’attacco dei padron di casa che impegnano Liverani in una difficile parata a terra.

Conclusioni – Buona partita dei Grigi che vanno in controllo nella prima parte della gara e dominano la ripresa subendo il minimo sindacale e costruendo qualche trama offensiva interessante. Questo collettivo sta imparando a “stare in campo” nel modo più intelligente e utile. I ragazzi si applicano con umiltà e fanno benino le cose semplici, a volte banali, ma quelle che servono per progredire e far punti in classifica. Certamente dopo le prime 6 partite c’è stato un ripensamento relativo alle cose da fare in campo e i nostri calciatori hanno colto le indicazioni nel modo migliore. Che sia mai che, a volte, basta chiedere poche e semplici cose alla portata di tutti e i ragazzi ti ascoltano e le mettono in pratica?

Le Pagelle

Liverani 7 (nella foto) – A parte la pallonata a metà primo tempo se la sbriga con personalità e tranquillità. Determinante al 86’ su conclusione ravvicinata della Vis.

Baldi 5,5 – Terzino destro. Patisce nel primo tempo due ficcanti incursioni centrali ma regge decentemente. Cresce nella ripresa

Checchi 5,5 – Difensore centrale destro. Ammonito al 26’. Non dà mai sensazione di sicurezza e quel giallo non lo aiuta certo.

Sini 7 – Difensore centrale sinistro. Bene la sua prima frazione di gioco. Anche nella ripresa dirige le operazioni difensive con personalità e puntualità.

Nunzella 6,5 – Terzino sinistro. Dalla sua parte non c’è trippa per gatti e quando fluidifica lo fa mai con giocate banali.

Rota 5,5 – Centrocampista destra. Poco brillante nei primi 45’. Giallo per lui al 58’.

Nichetti (62’) sv

Speranza 5,5 – Centrocampista centrale. Ammonito 17’, si gioca questa ammonizione in un’azione e una zona di campo poco importanti. Non fa malaccio ma è stato sostituito per precauzione a inizio ripresa.

Lombardi (46’) sv

Filip 5,5 – Esterno a sinistra. Un po’ egocentrico, ma è ancora acerbo: parte quasi sempre palla al piede e spesso le sue iniziative sono preda dell’avversario diretto. Perde troppi palloni di cui alcuni invece potrebbero invece essere preziosi se giocati con sapienza.

Martignago (62’) 6,5 – Esordisce il nostro nuovo arrivato dopo una decina di giorni di preparazione insieme al gruppo. Appena subentrato fa subito pesare la propria tecnica e la sua personalità con almeno tre giocate di livello. Bene bene

Nepi 5 – Punta centrale. Primo tempo da dimenticare, il suo. Mai reattivo e pericoloso, inoltre poco mobile, sparisce dal vivo del gioco per lunghi tratti della contesa. Non regge palla spalle alla porta, non dialoga con i compagni, lo si trova sempre due metri avanti o indietro dal punto dove è richiesta la sua presenza. Non crediamo che nella ripresa il suo contributo alla causa possa crescere ma noi ci speriamo comunque. Infatti al 52’, su cross di Nunzella, colpisce comodo di testa e la palla sbatte sulla traversa.

Pellegrini (83’) sv

Ghiozzi 6 – Esterno destro di centrocampo. Nel primo tempo poco servito e mai determinante, a parte qualche volitiva rincorsa difensiva. Meglio invece il secondo tempo, come tutta la squadra.

Podda (83’) sv

Galeandro 7 – Sottopunta. Si sobbarca un lavoro duro e poco gratificante ma si fa notare per tecnica decente, caparbietà e mobilità. Difficilmente trova un partner grigio con il quale dialogare in campo, poi Martignago lo solleva un po’ dalle responsabilità di far gioco là davanti.