Vercelli – Tiene botta il mercato ma aumentano i prezzi della legna in Valsesia in quanto, a causa della crisi energetica, c’è un forte ritorno alle classiche stufe. La domanda cresce e i prezzi anche, con la legna di faggio che è la più ricercata per le sue caratteristiche insieme al frassino e alla robinia. Se da un lato la richiesta da parte delle famiglie è in aumento, dall’altro diminuiscono i boscaioli, ma per ora il mercato è stabile, anche se i prezzi sono già aumentati del 20%.