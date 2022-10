Vis Pesaro – Alessandria: una partita da dimenticare

Pesaro (Vis Pesaro 0 – Alessandria 0) – Brutta partita al “Benelli” tra Vis Pesaro e Alessandria, a tratti soporifera: poche le emozioni a parte qualche raro squillo in 94 minuti di gioco. Primo tempo piatto con un’occasione per parte; secondo tempo ancora peggio per ritmo. Unica vera occasione da gol quella creata da Provazza per i padroni di casa con una bella incursione conclusa col tiro di Borsoi. Per la carità: un incubo da dimenticare.

Vis Pesaro (4-3-3): Farroni; Rossoni (35’st Ghazoini), Gavazzi, Bakayoko (44’st Cusumano), Zoia; Astrologo (16’st Borsoi), Coppola, Aucelli; Egharevba (35’st Di Paola), Cannavò (35′ st Ngom), Provazza. A disp.: Campani, Nicoli, Nina, Sosa, Venerandi, Sanogo, Cavalli, Garau. All.: Sassarini

Alessandria (4-2-3-1): Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Rota (16’st Nichetti), Speranza (1’st Lombardi); Ghiozzi (38’st Podda), Galeandro, Filip (16’st Martignago); Nepi (38’st Pellegrini). A disp.: Marietta, Dyzeni, Costanzo, Mionic, Rizzo, Perseu, Bellucci. All.: Rebuffi

Arbitro: Ancora di Roma

Guardalinee: Palla di Catania e Cecchi di Roma1, quarto ufficiale Vincenzi di Bologna

Ammoniti: Speranza, Checchi, Coppola, Rota, Ghiozzi, Pellegrini

Angoli: 3-2

Recuperi: 2+4