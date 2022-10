Arbitro cornuto!

Il cammino recente dei Grigi si può così sintetizzare: tre partite in otto giorni, due in trasferta e una in casa, 5 punti raccolti e zero gol subiti. Detta così niente di sublime. Se invece qualcuno ha ancora negli occhi quella banda sgangherata che era l’Alessandria delle prime sei partite si accorge che è cambiato molto rispetto a quel passato, soprattutto nella qualità delle prestazioni e nella capacità di tenere il campo. E se Rebuffi non era “lo Schettino” dei Grigi prima edizione allo stesso modo stentiamo a credere che possa essere lui l’unico artefice di questa svolta positiva. Per chi conosce un minimo il gioco del calcio (e ci pare che, mai come ora, in questa plaga non sia pratica diffusa) dovrebbe sapere che l’atteggiamento della squadra, l’equilibrio e l’organizzazione difensiva dipendono soprattutto dalle capacità del mister, mentre la qualità dei giocatori diventa importante soprattutto nella fase di possesso, in particolare in attacco. Se un collettivo prende troppi gol, o si fa sistematicamente imporre ritmi e temi dall’avversario, bisogna chiamare in causa l’allenatore (e Dio sa quante volte l’abbiamo fatto nei primi due mesi di lavoro di Rebuffi). Adesso il nostro mister ha messo mano con successo ai problemi e ha dichiarato che non gli basta aver acquisito una decente solidità ma che vuole “far male” agli avversari attaccando. La squadra ha raggiunto una decente consistenza giocando con sei difensori puri (i quattro della difesa e i due mediani centrali) e con due esterni che si guardano sempre alle spalle. Migliorare il gioco d’attacco si può e si deve ma attenzione a non perdere gli equilibri generali ritrovati. Il portiere esperto al posto del giovane Marietta, l’arrivo di Martignago in attacco e il futuro recupero di Sylla certamente hanno inciso e incideranno sulla qualità individuale complessiva. Brutalmente: chi ha aiutato Rebuffi a trovare la quadra meno di un mese fa per favore assista il mister in questo nuovo percorso per non trovarci con i pantaloni in mano in mezzo al guado. Passiamo ad altro. Una volta il massimo dell’insulto tollerato allo stadio durante una partita era: “arbitro cornuto”! Si è affermata però una scuola di pensiero che teorizza che allo stadio, qualunque stadio, tutto sia consentito con sospeso quindi il codice penale. Una sorta di “liberi tutti” che gli antichi Romani consentivano una volta l’anno, da noi invece ammesso due volte al mese. Quello che sta succedendo qui ad Alessandria, e al Mocca in particolare dall’estate ad oggi, però non ha uguali in nessuna altra piazza calcistica italiana. L’insulto e lo sputtanamento sistematico nei confronti dell’attuale dirigenza e delle rispettive famiglie, figli minori compresi, è diventata abitudine certificata e mai censurata dai nostri “equidistanti” giornalisti. Gli stessi, tra l’altro, disponibili a fare una manifestazione di piazza per un vocale non corretta attribuita a un amministratore pubblico o una mini rivoluzione per una dichiarazione che contenga un alito di supposto maschilismo. Anzi, qualche volta compare persino un timido “mi piace” su FB accanto ai commenti di qualche sbalestrato da parte di questi partigiani del rispetto dei diritti (i loro, sia ben chiaro). Ci chiediamo: se pubblicamente qualcuno urlasse che neppure loro sono figli di un legittimo genitore non si organizzerebbero fiaccolate di solidarietà e non si parlerebbe di attacchi “alla libertà di stampa”? In realtà ognuno di questi campioni di ipocrisia sono già stati puniti preventivamente, come abbiamo certificato nel recente passato, dai loro lettori (che li stanno abbandonando) e dagli editori (che li hanno dequalificati). E adesso ci chiediamo: perché tanto odio e risentimento cova in certi settori del nostro stadio? Possibile che le persone più infelici e sfortunate della città, problematiche al punto di andare allo stadio per vomitare rabbia sorda contro il mondo (nel caso la proprietà del club), siano in gran parte tifosi dei Grigi? E, se anche fosse, chi garantisce loro l’impunità e la possibilità di avvelenare uno sport ed eventi organizzati per portare a tutti un po’ di sana passione e leggerezza? E poi, se le leggi che riguardano il rispetto dei diritti e delle minoranze ci sono, perché si ritiene che debbano funzionare dappertutto tranne che in uno stadio? Inoltre siamo proprio sicuri che le leggi per la difesa della dignità delle donne e dei minori non valgano per Di Masi e i suoi congiunti? E chi dovrebbe denunciare queste storture perché fa finta di non vedere e non sentire, social compresi? O dobbiamo sperare che sia la Meloni in persona a metter mano a un problema creato da una ventina di arroganti e maleducati, convinti che a loro tutto sia concesso?