Calcio Serie D: il Casale Fbc chiude la pratica pareggiando con lo Stresa Vergante

Casale Monferrato (Casale 2 – Stresa 2) – Al termine di una partita combattuta il risultato è di parità e rispecchia il sostanziale equilibrio delle forze in campo. Le due squadre si equivalgono. Di rilievo la doppietta del bomber Mesina (nella foto) che ha aperto e chiuso il conto, rimontando le reti ospiti di Tripoli e Barranco: in piena zona Cesarini i Nerostellati avrebbero anche potuto vincere ma D’Ancora s’è fatto parare un rigore dal portiere Taliento.

Al 14′ Il Casale passa in vantaggio: Mesina, approfittando di una serie di rimpalli in area, trova lo spiraglio giusto per battere Taliento: 1-0.

Al 25′ Lo Stresa pareggia: lancio lungo per Tripoli che insacca di testa: 1-1

Il primo tempo finisce 1-1.

Al 3’ della ripresa lo Stresa passa in vantaggio ad inzio ripresa: bel cross di Spera per Barranco che non sbaglia: 1-2.

Al 31′ Il Casale pareggia con Mesina che approfitta di una mischia in area: risultato finale 2-2.

Casale Fbc (4-3-3): Guerci; Lacava (39’st Florio), Rossi (33’st Marchetti), Gianola, Nouri (26’st Intinacelli); D’Ancora, Perez (15’st Sparacello), Simoneetta; Diagne (15’st Giacchino), Mesina, Rossini. All.: Sesia.

Stresa (3-5-2): Taliento; Graziano, Tordini, Gerevini; Spera (42’st Magonara), Cento (33’st Fradelizio), Fimognari (26’st Grechi),Colantonio, Baiardi (42’st Scotto); Barranco, Tripoli (26’st Argento. All.: Nicolini.

Arbitro: Guitaldi di Rimini,

Guardalinee: Caminati di Empoli e Rossini di Genova.

Gol: 14’pt e 31’st Mesina (C),25′ pt Tripoli (S),3’st Barranco (S).

Ammoniti: Perez, Rossini, Sparacello, Giacchino (C); Spera, Colantonio, Graziano, Tordini, Magonara (S). Espulsi: 32’st Tripoli (S) e i viceallenatori Sangregorio (C) e Lisa (S).

Corner: 9-7;

Recuperi: 1+7.