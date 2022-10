Calcio Serie D: il Derthona vince e convince contro il Legnano

Tortona (Derthona 3 – Legnano 0) – Il Derthona davanti al pubblico di casa del Coppi batte sonoramente il Legnano per tre a zero.

Sonnecchia il Legnano in avvio di gara, consentendo ai padroni di casa di portarsi immediatamente in vantaggio al 10′ con un destro preciso sul primo palo di Saccà (1-0).

Passano pochi minuti e i Leoncelli raddoppiano con tiro-cross da destra di Ciko con la sfera che si insacca ancora una volta sul palo difeso da Pallavicini (2-0).

Gli ospiti tentano di reagire ma devono vedersela con un reparto difensivo del Derthona che fa buona guardia.

In avvio di ripresa il Derthona con Manasiev colpisce il palo.

L’espulsione di capitan Arpino al 69’ per fallo da ultimo uomo riduce i lombardi in dieci e la partita per loro si complica ulteriormente.

All’83’ Turchet chiude definitivamente la pratica (3-0) e i Leoncelli tornano a vincere dopo tre sconfitte consecutive.

Derthona (4-2-3-1): Fiory; Fomov, Agazzi, Zucchini, Procopio; Manasiev, Ciko; Saccà (dall’80’ D’Arcangelo), Turchet (dall’84’ D’Orazio), Trevisiol (dal 65′ Giannone); Romairone (dal 90+2′ Linussi). Allenatore: Chezzi.

Legnano (4-3-3): Pallavicini; Pagani (dal 46′ Forte), Zeroli, Arpino, Silvestre (dal 63′ Losio); Myrtollari (dal 21′ Barbui), Donnarumma, Vernocchi; M. Kone (dal 46′ Romano), Banfi, Rocco. Allenatore: Palo.

Gol: Saccà 10′ (D), Ciko 14′ (D), Turchet 83′ (D).

Arbitro: Martino di Firenze.

Ammoniti: Agazzi (D), Saccà (D), Manasiev (D), Fiory (D), Procopio (D), Zeroli (L).

Espulsi: Arpino (L).