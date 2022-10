Da domani a scuola per imparare il linguaggio degli animali

Alessandria – Un progetto innovativo e importante rivolto agli alunni delle scuole del Quartiere Cristo. L’Associazione “A Tutta Zampa” ha realizzato un’iniziativa (se non unica a Livello Nazionale poco ci manca) di informazione sui nostri amici a 4 zampe, subito accolta dalla dirigente e dalle insegnanti delle Scuole “Ferrero” e “Zanzi” del Quartiere Cristo ma che presto potrebbe estendersi anche ad altri Istituti. Il progetto prevede dal 26 ottobre e per ogni due mesi sino al termine dell’anno scolastico, un’ora di lezione sul Mondo degli animali (accarezzarli, nutrirli, accudirli, passeggiare). La prima lezione domani, mercoledì 26 ottobre dalle ore 11:00 alle 12:15 alla “Scuola Zanzi”, presenti Pier Luigi Cavalchini per “Docenti Senza Frontiere” e Katia Capellini. La lezione si articolerà in due fasi, la proiezione base dell’approccio al cane (in aula) e dimostrazione nel cortile della scuola, motivazione e giochi coi cani. A Tutta Zampa sarà rappresentata da Paola Ferraris e Michela Tirabosco. Soddisfazione da parte della dirigente scolastica del 5° circolo dott.ssa Antonella Talenti: “La D.D. 5° Circolo di Alessandria, in coerenza con le previsioni del proprio Piano dell’Offerta Formativa, ha aderito al progetto A Tutta Zampa, ideato dall’omonimo gruppo di lavoro supportato dall’Associazione Commercianti del quartiere Cristo di Alessandria, che comprende numerosi enti tra cui Associazioni, volontari, docenti, commercianti, cittadini ed esponenti di varie istituzioni del territorio”. Il progetto, nell’ottica della consueta virtuosa sinergia con il quartiere, vede impegnati alunni e docenti di tutte le classi terze e quarte di Scuola Primaria dei plessi Ferrero e Zanzi, che saranno coinvolti, a partire dalla fine del mese di ottobre 2022, in una serie di stimolanti incontri e iniziative sul tema del rispetto degli animali. Si tratta quindi di un originale percorso di Educazione Civica, in coerenza con le previsioni delle Linee Guida Ministeriali, con focus sul senso civico e sul rispetto dei nostri amici a quattro zampe, troppo spesso acquistati e poi abbandonati, talvolta dopo pochi mesi, quando arrivano le ferie o quando non si ha più il tempo di pensare a loro. Ne è testimonianza il fatto che canili, gattili e rifugi accolgono un numero sempre maggiore di animali abbandonati. È essenziale, quindi, che adeguata consapevolezza e sensibilità su questo tema vengano sviluppate fin dalla tenera età, al fine di formare futuri cittadini responsabili e rispettosi del mondo e dell’ambiente che li circonda. Gli alunni del 5° Circolo saranno quindi protagonisti di una serie di incontri e riflessioni con esperti sul tema, ad esempio con guardie zoofile, membri dell’Associazione, volontari etc, che affronteranno con i bambini vari aspetti del rapporto con il mondo animale, i corretti comportamenti da tenere nel rapporto uomo-animali, l’impegno richiesto dal fatto di avere un animale casa, i comportamenti da seguire, il welfare animale, il lavoro delle istituzioni che lavorano per la tutela degli animali e molto altro. Tali temi saranno affrontati attraverso la proiezione di filmati, momenti di incontro e dialogo con gli operatori del settore e lavori di gruppo. “Le azioni previste dal progetto sono coerenti rispetto agli obiettivi caratterizzanti l’impianto progettuale della scuola – conclude la dirigente scolastica Antonella Talenti – che include numerose iniziative per lo sviluppo e l’implementazione delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile e di Educazione Civica, in linea con le Indicazioni Ministeriali per il primo ciclo di istruzione e con le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa in termini di sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Ulteriori obiettivi del progetto sono lo sviluppo e l’implementazione del senso di appartenenza alla comunità educante e al territorio”. È infatti caratteristica distintiva del “5° circolo” la partecipazione alla vita del quartiere, in ottica di scambio e collaborazione con il territorio come fonte di crescita e arricchimento.