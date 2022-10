Dilettanti allo sbaraglio anche per Pasolini

Casale Monferrato – Il prossimo fine settimana si terrà una due giorni dedicata al centenario di Pier Paolo Pasolini per l’organizzazione della Fondazione Monferrato Live Experience e del Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”. Purtroppo gli organizzatori hanno realizzato un progetto d’un signore che, dopo averlo spiegato loro, è stato estromesso dalla sua realizzazione. Si tratta d’un professore di Musica molto noto in tutta Europa, il liutista Massimo Marchese di Alessandria (nella foto) che, la primavera scorsa a una cena con la presidente del Circolo “I Marchesi del Monferrato” presente anche la Dirigente Scolastica Maria Paola Minetti, fondatrice insieme al compianto Roberto Maestri, del Circolo stesso, ha presentato il progetto dal titolo “Pasolini e la Musica”, articolato in diverse serate musicali e non solo, proponendo anche una ricerca sulle origini casalesi di Pasolini (la nonna materna era una maestra elementare di Casale Monferrato) di cui nemmeno i casalesi sono al corrente. A completare il progetto, una serata per illustrare il connubio tra Pasolini e la musica, invitando la dottoressa Claudia Calabrese che ha pubblicato un libro proprio su questo tema. L’entusiasmo da parte della Presidente fu grande, tanto che promise di attivarsi subito per trovare i fondi. Nel frattempo nasceva una nuova realtà culturale, la Fondazione Monferrato Live Experience. Da qui la collaborazione tra le due associazioni culturali che decidono di realizzare il progetto presentato dal professor Massimo Marchese, solo che l’ideatore non ne sa niente. L’abbiamo sentito al telefono dicendo: “Stamane aprendo fb, vengo a sapere con soddisfazione e, nello stesso tempo stupore, che il mio progetto è stato realizzato a mia insaputa. Ora va bene tutto, ogni iniziativa culturale è sempre una buona cosa, ma quando si vogliono realizzare progetti di altri è sempre bene informare e rendere partecipi i diretti interessati”. Per l’occasione debutta la “Fondazione Monferrato Live Experience” (presidente Alessandra Bozzo) che lavorerà col “Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato” (presidente Emiliana Conti). Non c’è niente da fare, qualcuno perde il pelo ma non il vizio e dopo la ridicola serie di manifestazioni sui Templari con relatori assolutamente ignoranti in materia come ci ha confermato il Maestro Generale del Sovrano Miliotare Ordine del Tempio, anche stavolta hanno messo in piedi qualcosa di cui gli organizzatori sanno poco o niente senza interpellare l’ideatore che è un esperto musicista, quindi competente.

Sic transit gloria mundi.