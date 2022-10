Auto taglia la strada a un giovane in motorino che va a sbattere contro una recinzione e muore sul colpo

Novi Ligure – Stamane verso le 7:30, in Via Edilio Raggio alle porte della città, più o meno davanti all’Ospedale San Giacomo, uno studente di 15 anni, Edoardo Manesso, (nella foto tratta da facebook) residente a Gavi, mentre in motorino era diretto in centro città per recarsi a scuola all’Istituto Ciampini Boccardo dove frequentava la seconda superiore, è stato investito da una donna al volante di una Dacia mentre svoltava a sinistra, diretta nel parcheggio del Forno dell’Antica Ricetta in Via Raggio 91, senza accorgersi del suo arrivo. L’impatto è stato inevitabile e il ragazzo è stato sbalzato contro la recinzione del piazzale del negozio, sbattendo violentemente la testa, mentre il casco integrale non è riuscito a evitare lesioni letali per cui è morto sul colpo. All’arrivo della squadra del 118 i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.