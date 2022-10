Gavio farà la nuova superstrada Vercelli-Novara

Vercelli – La Sina, società del gruppo Gavio in raggruppamento temporaneo di imprese con lo studio di ingegneria M2P di Vigevano, si è aggiudicata la gara d’appalto per progettare la superstrada a quattro corsie tra Novara e Vercelli. La commissione di valutazione delle sei offerte ha assegnato l’incarico di redazione del Piano di fattibilità tecnico ed economica. Ora si dovrà rispettare il vincolo dei 100 giorni per presentare il progetto, definendo i punti di passaggio e le interconnessioni con la viabilità esistente. L’appalto è da 290 milioni di euro, al lordo del ribasso d’asta, e riguarda il primo lotto della Vercelli-Novara, compreso tra lo svincolo di Borgo Vercelli e la frazione Ponzana di Casalino. I primi 8 chilometri del lotto uno sono finanziati con 50 milioni di euro del Pnrr. Sina-M2P si è pure aggiudicato l’opzione per progettare il secondo lotto: il tratto tra Ponzana e la rotonda di corso Vercelli di accesso alla tangenziale Sud di Novara deve essere tuttavia ancora finanziato.