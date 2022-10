Mai più Bibbiano, la Regione Piemonte tutela le famiglie

Torino (Giulia Giraudo) – La norma che ridisegna il sistema degli affidi, nata proprio a Torino cinquant’anni fa è stata abrogata ieri in consiglio regionale dal centrodestra. Levata di scudi del centrosinistra che ha perso per sempre una sua battaglia. Per Chiara Caucino (nella foto) assessora alla famiglia, invece, anche la scelta lessicale va difesa: “Mai più bambini in comunità con sbarre alle finestre e lucchetti alle porte; mai più bambini strappati in lacrime dai genitori; mai più bambini allontanati a tradimento da scuola”, ha detto in chiusura dei lavori. Uno dei punti cardine della nuova legge è la centralità della famiglia naturale che è da aiutare e supportare se le condizioni sono difficili. L’“Allontanamento zero” prevede infatti che prima di separare un minore dal nucleo familiare di origine per cause di fragilità o di inadeguatezza genitoriale i servizi sociali debbano seguire la famiglia per almeno sei mesi, tempo nel quale la si potrà aiutare, anche dal punto di vista economico, senza però allontanare i bambini. Una parte dei soldi con cui oggi la Regione paga le rette dei bambini in comunità, o in famiglia, andranno come contributi alla famiglia d’origine. Nei casi in cui l’allontanamento sia comunque inevitabile – per abusi, reati, pericolo per la sicurezza e la salute del bambini – si dovrà privilegiare la famiglia, fino al quarto grado di parentela, lasciando solo come ultima possibilità quella di affidare il minore a una famiglia esterna, dove comunque non potranno esserci più di due minori in questa situazione e non più di cinque figli, contando quelli naturali.