Palenzona ringrazia Giorgia Meloni e le fa gli auguri di buon lavoro

Roma – Fabrizio Palenzona in qualità di vicepresidente di Confcommercio, prendendo la parola alla presentazione del settimo Forum Internazionale di Conftrasporto, ha elogiato Giorgia Meloni: “Siamo tornati ad essere un paese democratico, con la dialettica tra i partiti, e non con quella fuffa che abbiamo visto in questi ultimi trent’anni” e ha fatto gli auguri di buon lavoro al nuovo Governo. Poi ha aggiunto: “Con Giorgia Meloni è ritornata la politica ed è la politica che dà una strategia al Paese, che guida e non segue”.

È una notizia e noi che siamo cronisti la riportiamo.