Perché l’RTP (Return to Player) è importante per i visitatori dei live casinò

Milano – Se un visitatore medio di un casinò si dedica a tutti i giochi in successione e piazza 100.000 scommesse in ogni gioco, quanto perderà? Al massimo il 10% del totale delle puntate effettuate. Questo sarà il guadagno del casinò per ogni cliente. La cifra del 91-97% viene chiamata Ritorno al Giocatore (RTP) nei siti di casinò tradizionali e live casinò, come https://nomini.com/it/games/categories/live-casino.

Perché è così?

Come avviene il guadagno del casinò?

L’idea è ovvia: perché non aprire un live casinò che restituisca al cliente non il 4% delle scommesse effettuate, ma solo il 50%. Dopotutto, tutte le grandi lotterie lavorano con successo secondo un sistema di pagamento così svantaggioso per i giocatori!

La realtà per il casinò è che il sito autorizzato non intascherà più del 10% delle scommesse effettuate dai giocatori. E questo senza considerare la quota dei fornitori di software per il gioco d’azzardo, il pagamento del personale, l’hosting e altri costi.

Tutto ciò determina il parametro storicamente stabilito per i giochi di casinò tradizionali e live casinò, che si chiama “ritorno al giocatore” (RTP). Negli ultimi anni nessun fornitore autorizzato di software di gioco ha creato giochi con un RTP inferiore al 91%. Inoltre, la quota di giochi con RTP compreso tra il 94 e il 98% è pari a 9/10 del numero totale in tutti i casinò online.

L’RTP del 90% e oltre è rilevante solo per i casinò autorizzati che collaborano con i fornitori ufficiali di software di gioco. Nel caso di operatori privi di licenza, questi possono costruire quasi qualsiasi modello di aspettativa matematica dai loro giochi, compresi quelli in cui l’RTP tende a zero, ed è per questo che devi scegliere con la massima attenzione possibile l’istituto in cui giocare. In questo modo potrai divertirti con il live casinò ed evitare ulteriori rischi.

Per saperne di più sull’RTP

Il ritorno al giocatore è un valore di calcolo teorico che indica quale sarà la perdita del giocatore per un certo numero di scommesse rispetto all’importo delle scommesse effettuate. Ad esempio, un cliente di un live casinò ha piazzato 10.000 puntate da 1 dollaro su un gioco e ha perso 400 dollari. Il 4% è il parametro opposto, che indica il guadagno dell’istituto (Valore Atteso – EV).

Un RTP medio inferiore al 95% è impossibile per i seguenti motivi:

Il parametro è già “cucito” nel software finito. È impossibile ridurre l’RTP in collaborazione con i fornitori. Tutti gli studi rilasciano prodotti su licenza e sono controllati da commissioni governative e tester indipendenti. Offrire solo giochi con un rendimento del 90-91% è una pessima idea per qualsiasi casinò tradizionale o live casinò. La percentuale di slot online con RTP inferiore al 94% è insignificante e non sono popolari: i clienti semplicemente non ci giocano.

La situazione per i proprietari dei casinò è aggravata dal fatto che storicamente è accettato che almeno 1/3 dei giochi di un casinò siano giochi di carte e roulette. L’RTP della roulette europea è del 97,3%, quello della roulette francese del 98,75%, quello del Baccarat del 99% e quello del Blackjack del 99,33% in media.

L’RTP raggiunge i suoi valori intrinseci al gioco, non istantaneamente, ma per decine di migliaia di giri di gioco. Il calcolo del “ritorno ai giocatori” avviene in modo non lineare. Di conseguenza, l’indicatore opposto “vincite medie al casinò” si comporta allo stesso modo. L’EV non è analogo alle entrate commerciali costanti. 3-4 giocatori con grandi scommesse, che giocano da soli a giochi non redditizi, possono rovinare un nuovo casinò nel giro di un giorno.

Perché è necessario conoscere l’RTP

Controllare la percentuale di vincita di ogni singolo gioco può diventare noioso. Questo è particolarmente vero quando l’utente ama cambiare spesso intrattenimento. Nella maggior parte dei casi, una slot machine dovrebbe essere scelta in base alla percentuale RTP. La percentuale di vincita totale è particolarmente utile a questo proposito. I casinò online offrono di solito giochi che pagano molto se la loro RTP complessiva è alta.