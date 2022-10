Cinque indagati, di cui uno già in carcere, per il pestaggio mortale di Cristian Martinelli

Casale Monferrato – Sale a cinque il numero degli indagati per l’omicidio di Cristian Martinelli, picchiato a morte dal branco alla stazione ferroviaria di Casale Monferrato. Oltre a Nicolae Capstrimb, il moldavo di 20 anni finito dentro nel carcere di Vercelli, i carabinieri hanno già notificato l’informazione di garanzia ad altri quattro giovani, tre ragazzi di cui uno minorenne e una ragazza. A tre di loro, tra i quali il minorenne, è stata notificata ancor prima dell’esame autoptico, effettuato sabato scorso 22 ottobre dal medico legale incaricato; al quarto, in occasione delle perquisizioni domiciliari dei giorni successivi che i carabinieri hanno effettuato, in contemporanea a carico di tutti gli indagati.