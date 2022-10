Alessandria – Per sostenere la battaglia delle donne in Iran, stamane in città c’è stata una “Marcia donne, vita, libertà” che da piazzetta della Lega ha raggiunto la Prefettura in piazza della Libertà, organizzata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Una ferma condanna della repressione in atto e una profonda solidarietà alle donne e agli uomini in lotta in Iran per la libertà, la democrazia e il rispetto dei diritti fondamentali.